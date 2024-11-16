Зеленський назвав умову для переговорів з РФ та посередництва США

"За умов, що Україна буде не наодинці з РФ, що Україна буде сильною. Які можуть бути перемовини з вбивцею. Якщо ми говоримо просто з Путіним, просто з вбивцею, ми в тих умовах, в яких ми зараз, не посилені деякими елементами важливими, то це на вході програшний статус перемовин для України", - сказав він.

Зеленський наголосив, що важлива позиція новообраного президента США Дональда Трампа стосовно України. За його словами, від зміни настрою Трампа залежить зміна політики США.

"Тому в посередництві завжди є ті чи інші виклики для мене. Може бути будь-хто посередником, але не можна абстрактно говорити "Я - посередник, тому я не можу обирати ту чи іншу сторону". Ні. У безумовних цінностях і порушення міжнародного права так не може бути", - заявив глава держави.

Зеленський додав, що США повинні зберегти позицію підтримки в тому, що Україна - це жертва, а РФ - агресор і порушник міжнародного права. На думку президента, це має бути один з пунктів початку перемовин на будь-якому майданчику.