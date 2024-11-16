Зеленський назвав умову для переговорів з РФ та посередництва США

Україна повинна мати сильну позицію на переговорах з Росією. В іншому випадку такі переговори будуть програшними для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Українському радіо.
"За умов, що Україна буде не наодинці з РФ, що Україна буде сильною. Які можуть бути перемовини з вбивцею. Якщо ми говоримо просто з Путіним, просто з вбивцею, ми в тих умовах, в яких ми зараз, не посилені деякими елементами важливими, то це на вході програшний статус перемовин для України", - сказав він.
Зеленський наголосив, що важлива позиція новообраного президента США Дональда Трампа стосовно України. За його словами, від зміни настрою Трампа залежить зміна політики США.
"Тому в посередництві завжди є ті чи інші виклики для мене. Може бути будь-хто посередником, але не можна абстрактно говорити "Я - посередник, тому я не можу обирати ту чи іншу сторону". Ні. У безумовних цінностях і порушення міжнародного права так не може бути", - заявив глава держави.
Зеленський додав, що США повинні зберегти позицію підтримки в тому, що Україна - це жертва, а РФ - агресор і порушник міжнародного права. На думку президента, це має бути один з пунктів початку перемовин на будь-якому майданчику.
Варто зазначити, що наразі Україна та Росія не проводять мирних переговорів. Як заявляв президент Володимир Зеленський, єдині переговори, які проводять Україна та РФ, стосуються обміну полоненими.
Втім, західні ЗМІ повідомляли, що нібито сторони за посередництва Катару нібито розпочали "попередні обговорення призупинення ударів по енергетичній інфраструктурі один одного". Проте і в Україні, і у Кремлі спростували це.
При цьому Дональд Трамп нещодавно заявив, що у перший день після повернення до Білого дому хотів посадити Україну та РФ за стіл переговорів. Зеленський застеріг США від "швидкого" завершення війни.
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