Зеленский назвал условие для переговоров с РФ и посредничества США

"При условии, что Украина будет не наедине с РФ, что Украина будет сильной. Какие могут быть переговоры с убийцей. Если мы говорим прямо с Путиным, просто с убийцей, мы в тех условиях, в которых мы сейчас, не усилены некоторыми важными элементами, это на входе проигрышный статус переговоров для Украины", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что важна позиция новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине. По его словам, от смены настроения Трампа зависит смена политики США.

"Поэтому в посредничестве всегда есть те или иные вызовы для меня. Может быть кто-либо посредником, но нельзя абстрактно говорить "Я - посредник, поэтому я не могу выбирать ту или иную сторону". Нет. В безусловных ценностях и нарушении международного права так быть не может", - заявил глава государства.

Зеленский добавил, что США должны сохранить позицию поддержки в том, что Украина - это жертва, а РФ - агрессор и нарушитель международного права. По мнению президента, это должен быть один из пунктов начала переговоров на любой площадке.