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Зеленський назвав умову, за якої Україна вже була б в НАТО

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Вступ до Північноатлантичного альянсу вимагає союзного рішення. Якби рішення про вступ приймав би чинний генсек НАТО, то Україна вже б вступила до Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час інтерв'ю для представників фінських, шведських, данських і норвезьких ЗМІ.

"Найкращі гарантії безпеки - це НАТО. Тому що там велика кількість потужних держав, сучасної зброї, країнами вводились санкції, надавалася фінансова допомога, зокрема, те що отримала Україна. Всі зрозуміли міцність цього Альянсу", - сказав Зеленський.

Своєю чергою глава держави зауважив, що НАТО - це про захист, а не наступ.

"І ми також хотіли бути захищені. Остання наша зустріч є Єнсом Столтенбергом (генсеком НАТО - ред.) була краща за всі інші. Я йому дуже вдячний. Але знову ж таки - це союзне рішення. Я думаю, якби рішення про вступ в НАТО залежало від Столтенберга, то Україна була б в НАТО", - вважає Зеленський.

Нагадаємо раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що місце України по праву в НАТО, тому в Альянсі обіцяють зробити все, щоб це стало можливим.

Додамо, як сказав президент України Володимир Зеленський, Україна зробила все для того, щоб її заявка в НАТО була схвалена.

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