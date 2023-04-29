Зеленский назвал условие, при котором Украина уже была бы в НАТО

"Лучшие гарантии безопасности - это НАТО. Потому что там большое количество мощных государств, современного оружия, странами вводились санкции, оказывалась финансовая помощь, в частности, то, что получила Украина. Все поняли прочность этого Альянса", - сказал Зеленский.

В свою очередь глава государства отметил, что НАТО - это о защите, а не о наступлении.

"И мы также хотели быть защищены. Последняя наша встреча является Йенсом Столтенбергом (генсеком НАТО - ред.) была лучше всех других. Я ему очень благодарен. Но опять же - это союзное решение. Я думаю, если бы решение о вступлении в НАТО зависело от Столтенберга, Украина была бы в НАТО", - считает Зеленский.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что место Украины по праву в НАТО, поэтому в Альянсе обещают сделать все, чтобы это стало возможным.

Добавим, как сказал президент Украины Владимир Зеленский, Украина сделала все для того, чтобы ее заявка в НАТО была одобрена.

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