Зеленський назвав три кроки, після яких можливий діалог про безпеку Європи з Росією

Росія, ймовірно, знову просуває ідею нової архітектури безпеки в Європі, з якою йшла до Байдена перед повномасштабним вторгненням. Говорити про це можна лише після припинення війни та гарантій безпеки для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
За словами Зеленського, Москва, напевно, намагається просувати ту саму ідею "нової європейської архітектури безпеки", що й у діалозі з Байденом перед повномасштабною війною.
"Я думаю, це дуже небезпечно", - наголосив президент.
Водночас Зеленський розповів, що обговорив це питання з північноєвропейськими країнами, і всі вони готові до діалогу. Проте лише за певної послідовності.
"Перше - зупиніть війну в Україні, друге - гарантії безпеки для України, третє - може, якийсь діалог про ці теми, про безпеку в Європі і світі. Ця послідовність дуже-дуже важлива", - сказав президент.
За даними джерел РБК-Україна, на першому дні переговорів в Абу-Дабі російська делегація згадала свої пропозиції щодо зміни архітектури безпеки, які Путін висував Байдену в грудні 2021 року. Серед них були відмова від розширення НАТО та обмеження військової співпраці Заходу з Україною.
Ідею загальноєвропейської безпекової угоди просуває і Вашингтон. Зять Трампа Джаред Кушнер заявляв, що США хочуть вибудувати архітектуру безпеки, яка не дасть війні відновитися. Проте в ЄС цю пропозицію зустріли насторожено, а за даними Bloomberg, Європа наполягає, щоб Росія спершу припинила війну.