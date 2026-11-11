Зеленський назвав три кроки, після яких можливий діалог про безпеку Європи з Росією

За словами Зеленського, Москва, напевно, намагається просувати ту саму ідею "нової європейської архітектури безпеки", що й у діалозі з Байденом перед повномасштабною війною.

"Я думаю, це дуже небезпечно", - наголосив президент.

Водночас Зеленський розповів, що обговорив це питання з північноєвропейськими країнами, і всі вони готові до діалогу. Проте лише за певної послідовності.

"Перше - зупиніть війну в Україні, друге - гарантії безпеки для України, третє - може, якийсь діалог про ці теми, про безпеку в Європі і світі. Ця послідовність дуже-дуже важлива", - сказав президент.