Зеленский назвал три шага, после которых возможен диалог о безопасности Европы с Россией

Россия, вероятно, снова продвигает идею новой архитектуры безопасности в Европе, с которой шла к Байдену перед полномасштабным вторжением. Говорить об этом можно только после прекращения войны и гарантий безопасности Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
По словам Зеленского, Москва, наверное, пытается продвигать ту же идею "новой европейской архитектуры безопасности", что и в диалоге с Байденом перед полномасштабной войной.
"Я думаю, это очень опасно", - подчеркнул президент.
Зеленский рассказал, что обсудил этот вопрос с североевропейскими странами, и все они готовы к диалогу. Однако только при определенной последовательности.
"Первое - остановите войну в Украине, второе - гарантии безопасности для Украины, третье - может, какой-то диалог об этих темах, о безопасности в Европе и мире. Эта последовательность очень важна", - сказал президент.
По данным источников РБК-Украина, на первом дне переговоров в Абу-Даби российская делегация упомянула о своих предложениях по изменению архитектуры безопасности, которые Путин выдвигал Байдену в декабре 2021 года. Среди них отказ от расширения НАТО и ограничения военного сотрудничества Запада с Украиной.
Идею общеевропейского договора безопасности продвигает и Вашингтон. Зять Трампа Джаред Кушнер заявлял, что США хотят построить архитектуру безопасности, которая не даст войне восстановиться. Однако в ЕС это предложение было встречено настороженно, а по данным Bloomberg, Европа настаивает, чтобы Россия сначала прекратила войну.