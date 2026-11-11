Зеленский назвал три шага, после которых возможен диалог о безопасности Европы с Россией

По словам Зеленского, Москва, наверное, пытается продвигать ту же идею "новой европейской архитектуры безопасности", что и в диалоге с Байденом перед полномасштабной войной.

"Я думаю, это очень опасно", - подчеркнул президент.

Зеленский рассказал, что обсудил этот вопрос с североевропейскими странами, и все они готовы к диалогу. Однако только при определенной последовательности.

"Первое - остановите войну в Украине, второе - гарантии безопасности для Украины, третье - может, какой-то диалог об этих темах, о безопасности в Европе и мире. Эта последовательность очень важна", - сказал президент.