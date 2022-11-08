Зеленський назвав тактику ЗСУ на півдні та сході України

"В інформаційному просторі поки певне зменшення кількості новин з фронту - повідомлень менше, ніж, наприклад, на початку осені. Але це не означає, що інтенсивність боїв стала меншою", - заявив Зеленський.

За його словами, ситуація складна по всьому фронту. На окремих ділянках тривають, як і раніше, жорстокі позиційні бої. І особливо важко, теж як і раніше, у Донецькій області. Окупанти несуть надзвичайно масштабні втрати, але наказ – вийти на адмінмежу Донецької області у них не змінився. Президент заявляє, що ЗСУ не здають там жодного сантиметра нашої землі. За це він дякує всім героям, які тримають позиції на Донбасі.

"Херсонщина - чітко розуміємо, що в планах у ворога, тож діємо відповідно. Акуратно, продумано та в інтересах звільнення всієї нашої території: укріплюємо свої позиції, ламаємо російську логістику, послідовно знищуємо потенціал ворога утримувати в окупації південь нашої країни", - заявив Зеленський.

Також президент пояснив, що відбувається на сході України. Там крок за кроком військові рухаються до повернення українського прапора в усі міста і громади та активно зміцнюють і кордон.