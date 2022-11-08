Зеленский назвал тактику ВСУ на юге и востоке Украины

"В информационном пространстве пока определенное уменьшение количества новостей с фронта - сообщений меньше, чем, например, в начале осени. Но это не значит, что интенсивность боев стала меньше", - заявил Зеленский.

По его словам, ситуация сложная по всему фронту. На отдельных участках продолжаются по-прежнему жестокие позиционные бои. И особенно тяжело, тоже по-прежнему, в Донецкой области. Оккупанты несут чрезвычайно масштабные потери, но приказ - выйти на админграницы Донецкой области у них не изменился. Президент заявляет, что ВСУ не сдают там ни одного сантиметра нашей земли. За это он благодарит всех героев, которые держат позиции на Донбассе.

"Херсонщина - четко понимаем, что в планах у врага, поэтому действуем соответственно. Аккуратно, продуманно и в интересах освобождения всей нашей территории: укрепляем свои позиции, ломаем российскую логистику, последовательно уничтожаем потенциал врага удерживать в оккупации юг нашей страны", - заявил Зеленский .

Также президент объяснил, что происходит на востоке Украины. Там шаг за шагом военные двигаются к возвращению украинского флага во все города и общины и активно укрепляют и границу.