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Зеленский назвал тактику ВСУ на юге и востоке Украины

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Украина, Вторник 08 ноября 2022 23:07
Зеленский назвал тактику ВСУ на юге и востоке Украины Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные в Херсонской и Донецкой областях укрепляют свои позиции и уничтожают потенциал врага. Шаг за шагом они двигаются к возвращению украинского флага во все оккупированные города и общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"В информационном пространстве пока определенное уменьшение количества новостей с фронта - сообщений меньше, чем, например, в начале осени. Но это не значит, что интенсивность боев стала меньше", - заявил Зеленский.

По его словам, ситуация сложная по всему фронту. На отдельных участках продолжаются по-прежнему жестокие позиционные бои. И особенно тяжело, тоже по-прежнему, в Донецкой области. Оккупанты несут чрезвычайно масштабные потери, но приказ - выйти на админграницы Донецкой области у них не изменился. Президент заявляет, что ВСУ не сдают там ни одного сантиметра нашей земли. За это он благодарит всех героев, которые держат позиции на Донбассе.

"Херсонщина - четко понимаем, что в планах у врага, поэтому действуем соответственно. Аккуратно, продуманно и в интересах освобождения всей нашей территории: укрепляем свои позиции, ломаем российскую логистику, последовательно уничтожаем потенциал врага удерживать в оккупации юг нашей страны", - заявил Зеленский .

Также президент объяснил, что происходит на востоке Украины. Там шаг за шагом военные двигаются к возвращению украинского флага во все города и общины и активно укрепляют и границу.

Напомним, что в настоящее время Вооруженные силы Украины ведут маневренную оборону, чтобы нанести максимальный ущерб военному потенциалу РФ.

Украинские военные ведут контрнаступательные действия на линии Сватово-Кременная и отражают вражеские штурмы на Донецком направлении.

Кроме того, РБК-Украина анализировала, готова ли Россия покинуть Херсон и что происходит на фронтах в Донецкой области.

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