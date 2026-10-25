Зеленський назвав сигнали, які підтвердять намір Путіна закінчити війну

Журналістка поцікавилася у Зеленського, що саме повинен зробити глава Кремля, щоб з'явилася віра в те, що він дійсно хоче зупинити кровопролиття.

За словами президента України, насамперед ідеться про енергетичне перемир'я як перший крок.

"Це сигнал. Якщо його немає - тристороння зустріч на рівні лідерів", - наголосив Зеленський.

На переконання глави держави, така зустріч дійсно може відбутися.

Водночас Зеленський заявив, що рішення Путіна відновити мирні переговори з Україною ще не означає, що Кремль дійсно їх відновить.

Цілком можливо, російський диктатор лише вдає, що готовий до діалогу, щоб заспокоїти президента США Дональда Трампа.

"Говорити про результат треба не "до", а "після" відповідної зустрічі. Що там зараз відбудеться? Які можуть бути ескалаційні речі на Близькому Сході? Чи буде ця зустріч в Абу-Дабі, чи, може, вона буде в Європі? Ми подивимось", - заявив Зеленський.