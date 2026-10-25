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Зеленський назвав сигнали, які підтвердять намір Путіна закінчити війну

21:38 25.10.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Дії та рішення російського диктатора Володимира Путіна можуть продемонструвати його готовність або небажання завершувати війну проти України.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю для ведучої "ТСН.Тиждень" Алли Мазур.

Журналістка поцікавилася у Зеленського, що саме повинен зробити глава Кремля, щоб з'явилася віра в те, що він дійсно хоче зупинити кровопролиття.

За словами президента України, насамперед ідеться про енергетичне перемир'я як перший крок.

"Це сигнал. Якщо його немає - тристороння зустріч на рівні лідерів", - наголосив Зеленський.

На переконання глави держави, така зустріч дійсно може відбутися.

Водночас Зеленський заявив, що рішення Путіна відновити мирні переговори з Україною ще не означає, що Кремль дійсно їх відновить.

Цілком можливо, російський диктатор лише вдає, що готовий до діалогу, щоб заспокоїти президента США Дональда Трампа.

"Говорити про результат треба не "до", а "після" відповідної зустрічі. Що там зараз відбудеться? Які можуть бути ескалаційні речі на Близькому Сході? Чи буде ця зустріч в Абу-Дабі, чи, може, вона буде в Європі? Ми подивимось", - заявив Зеленський.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти УкраїниМирні переговориВолодимир Путін