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Зеленский назвал сигналы, которые подтвердят намерение Путина закончить войну

21:38 25.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Действия и решения российского диктатора Владимира Путина могут показать его готовность или нежелание завершать войну против Украины.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью для ведущей "ТСН.Тиждень" Аллы Мазур.

Журналистка поинтересовалась у Зеленского, что должен сделать глава Кремля, чтобы появилась вера в то, что он действительно хочет остановить кровопролитие.

По словам президента Украины, в первую очередь речь идет об энергетическом перемирии как первом шаге.

"Это сигнал. Если его нет - трехсторонняя встреча на уровне лидеров", - подчеркнул Зеленский.

По мнению главы государства, такая встреча действительно может состояться.

В то же время, Зеленский заявил, что решение Путина возобновить мирные переговоры с Украиной еще не означает, что Кремль действительно их возобновит.

Вполне возможно, российский диктатор лишь делает вид, что готов к диалогу, чтобы успокоить президента США Дональда Трампа.

"Говорить о результате нужно не "до", а "после" соответствующей встречи. Что там сейчас произойдет? Какие могут быть эскалационные вещи на Ближнем Востоке? Будет ли эта встреча в Абу-Даби, или, может, она будет в Европе? Мы посмотрим", - заявил Зеленский.

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