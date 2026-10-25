Зеленский назвал сигналы, которые подтвердят намерение Путина закончить войну

Действия и решения российского диктатора Владимира Путина могут показать его готовность или нежелание завершать войну против Украины.
Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью для ведущей "ТСН.Тиждень" Аллы Мазур.
Журналистка поинтересовалась у Зеленского, что должен сделать глава Кремля, чтобы появилась вера в то, что он действительно хочет остановить кровопролитие.
По словам президента Украины, в первую очередь речь идет об энергетическом перемирии как первом шаге.
"Это сигнал. Если его нет - трехсторонняя встреча на уровне лидеров", - подчеркнул Зеленский.
По мнению главы государства, такая встреча действительно может состояться.
В то же время, Зеленский заявил, что решение Путина возобновить мирные переговоры с Украиной еще не означает, что Кремль действительно их возобновит.
Вполне возможно, российский диктатор лишь делает вид, что готов к диалогу, чтобы успокоить президента США Дональда Трампа.
"Говорить о результате нужно не "до", а "после" соответствующей встречи. Что там сейчас произойдет? Какие могут быть эскалационные вещи на Ближнем Востоке? Будет ли эта встреча в Абу-Даби, или, может, она будет в Европе? Мы посмотрим", - заявил Зеленский.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что Зеленский раскрыл содержание документа, который спецпредставитель президента США Стив Уиткофф передал Путину.
Кроме того, глава государства предостерег Вашингтон от отмены санкций против РФ только ради проведения переговоров.
Все главные тезисы из интервью Зеленского о "красных линиях" и мирных переговорах можно узнать в нашем материале.