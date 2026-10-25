Зеленский назвал сигналы, которые подтвердят намерение Путина закончить войну

Журналистка поинтересовалась у Зеленского, что должен сделать глава Кремля, чтобы появилась вера в то, что он действительно хочет остановить кровопролитие.

По словам президента Украины, в первую очередь речь идет об энергетическом перемирии как первом шаге.

"Это сигнал. Если его нет - трехсторонняя встреча на уровне лидеров", - подчеркнул Зеленский.

По мнению главы государства, такая встреча действительно может состояться.

В то же время, Зеленский заявил, что решение Путина возобновить мирные переговоры с Украиной еще не означает, что Кремль действительно их возобновит.

Вполне возможно, российский диктатор лишь делает вид, что готов к диалогу, чтобы успокоить президента США Дональда Трампа.

"Говорить о результате нужно не "до", а "после" соответствующей встречи. Что там сейчас произойдет? Какие могут быть эскалационные вещи на Ближнем Востоке? Будет ли эта встреча в Абу-Даби, или, может, она будет в Европе? Мы посмотрим", - заявил Зеленский.