Мелоні про українську "формулу миру": є чудовою відправною точкою

Українська "формула миру" є чудовою відправною точкою для пошуку шляхів завершення війни та побудови тривалого й справедливого миру для України та для Європи.

"Ми всі працюємо над пошуком вирішення цього конфлікту. Я вважаю, треба взяти до уваги, що Україна докладає дуже важливих зусиль у цьому напрямку - у неї є "Формула миру" з десяти пунктів, яку вона представила міжнародній спільноті. Я вважаю, що це чудова відправна точка для початку. Але важливо, щоб мир був тривалим і справедливим для України та для Європи", - сказала Мелоні.

За словами прем'єра, справжнього миру можна буде досягти, якщо світова спільнота протистоятиме можливості вторгнення в суверенні держави та спробами змінювати їхні кордони.

"Тож, на мою думку, найважливішим елементом має бути повага до міжнародного права і те, що ніяких рішень не може бути ухвалено без України. Я вважаю, ми повинні дійти згоди з цих питань... Світ змінився після 24 лютого 2022 року, і не через наш вибір", - зазначила вона.