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Зеленський назвав регіони, в яких найскладніша ситуація зі світлом

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

В Україні складна ситуація з електропостачанням залишається у Києві та ще трьох областях. В інших регіонах також є відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Він зазначив, що за сьогоднішній день енергетикам вдалося повернути світло майже шістьом мільйонам українців.При цьому ремонтні роботи продовжуються безперервно після удару росіян, який відбувся 16 грудня.

"Ще багато роботи, щоб стабілізувати енергетичну систему. Є проблеми з постачанням тепла, є великі проблеми з постачанням води. Найбільш складна ситуація - Київ та область, Вінниця та область, Львів та область. Але й у багатьох інших регіонах, на жаль, є масштабні відключення: це та Дніпропетровська, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська, Полтавська, Тернопільська, Чернігівська області та інші міста та області", - розповів глава держави.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові випустили територією України понад 60 ракет під час чергового масованого обстрілу 16 грудня.

Внаслідок обстрілу в низці регіонів було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.

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Володимир Зеленськийвимкнення світлаЕлектроенергіяВійна Росії проти України