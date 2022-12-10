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Зеленський назвав регіони із найбільшим дефіцитом електроенергії

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Найбільший дефіцит електроенергії спостерігається у Києві та восьми регіонах, серед яких Львівська, Київська, Тернопільська та інші області.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"У різних областях продовжуються як аварійні, так і стабілізаційні відключення. Енергосистема зараз, м'яко кажучи, дуже далека від нормального стану: у системі зберігається значний дефіцит. Ось тому є графіки відключень. Найбільше – у Львівській, Вінницькій, Київській, Тернопільській, Сумській , Закарпатській, Житомирській та Хмельницькій областях та у Києві", - зазначив Зеленський.

За його словами, якщо навіть немає масованих ракетних ударів, це не означає, що проблем немає. Майже щодня в різних регіонах є обстріли, ракетні атаки, атаки дронами. Майже щодня потрапляють до енергооб'єктів. Через втрати в системі доводиться зменшувати ліміти всім у системі.

"Дуже важко дається і відновлення. Але енергетики та комунальники роблять справді героїчні речі, за тижні відновлюючи те, що взагалі вимагало б місяців роботи", - наголосив президент України.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 10 грудня атакували Одеську область дронами-камікадзе. Ворог вдарив по об'єктах енергетики.

Через масштаб руйнувань в Одесі відключено від електроенергії всі споживачі, окрім критичної інфраструктури.

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