"Росія вже в атмосфері поразки": Зеленський відреагував на останні заяви Путіна про війну

У Росії вже немає жодного шансу на те, аби перемогти у війні проти України. Єдине, що може агресор - тероризувати цивільних і шантажувати світ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Коментуючи останні заяви глави РФ Володимира Путіна про перебіг бойових дій, український лідер звернув увагу на те, як занепокоєний ворог.

"Послухайте, що і як запитують у керівника цих терористів, коли він все ж таки виходить до людей, до журналістів. Росія вже в атмосфері своєї поразки, вже в атмосфері безнадійності для себе", - наголосив Зеленський.

Президент вказав, що у держави-агресора все "ще є люди, яких вона кидає в атаки, є зброя, ракети та "шахеди", але вже немає варіантів для перемоги у війні.

"У них поки що є можливість тероризувати наші міста й усіх європейців, шантажувати світ. Але у них немає шансів. І не буде. Бо Україна рухається вперед", - підсумував український лідер.