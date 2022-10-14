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"Росія вже в атмосфері поразки": Зеленський відреагував на останні заяви Путіна про війну

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П'ятниця 14 жовтня 2022 23:29
"Росія вже в атмосфері поразки": Зеленський відреагував на останні заяви Путіна про війну Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

У Росії вже немає жодного шансу на те, аби перемогти у війні проти України. Єдине, що може агресор - тероризувати цивільних і шантажувати світ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Коментуючи останні заяви глави РФ Володимира Путіна про перебіг бойових дій, український лідер звернув увагу на те, як занепокоєний ворог.

"Послухайте, що і як запитують у керівника цих терористів, коли він все ж таки виходить до людей, до журналістів. Росія вже в атмосфері своєї поразки, вже в атмосфері безнадійності для себе", - наголосив Зеленський.

Президент вказав, що у держави-агресора все "ще є люди, яких вона кидає в атаки, є зброя, ракети та "шахеди", але вже немає варіантів для перемоги у війні.

"У них поки що є можливість тероризувати наші міста й усіх європейців, шантажувати світ. Але у них немає шансів. І не буде. Бо Україна рухається вперед", - підсумував український лідер.

Нагадаємо, 14 жовтня Путін знову повторив, що війна "все одно мала розпочатись", тому Росія "вимушена була "захищатись".

Радник ОП Михайло Подоляк вже відреагував на слова російського диктатора та підкреслив, що саме РФ вдерлася в чужу країну, тероризує міста та страчує людей.

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Володимир Зеленський Війна Росії проти України
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