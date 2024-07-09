Зеленський назвав пріоритетне для України питання на саміті НАТО

Саміт НАТО

Нагадаємо, 9-11 липня у Вашингтоні триває ювілейний саміт НАТО. У його ході лідери країн-членів Альянсу хочуть обговорити ситуацію навколо України та її євроатлантичну інтеграцію.

Участь бере і президент України Володимир Зеленський. Він уже прибув до Вашингтона.

До саміту західні ЗМІ з посиланням на джерела у Держдепі США писали, що під час заходу Україна може почути хороші новини щодо протиповітряної оборони.

При цьому президент України Володимир Зеленський заявляв, що очікує від саміту результатів у питанні протиповітряної оборони.

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