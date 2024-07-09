Зеленский назвал приоритетный для Украины вопрос на саммите НАТО

Саммит НАТО

Напомним, 9-11 июля в Вашингтоне проходит юбилейный саммит НАТО. В его ходе лидеры стран-членов Альянса хотят обсудить ситуацию вокруг Украины и ее евроатлантическую интеграцию.

Участие принимает и президент Украины Владимир Зеленский. Он уже прибыл в Вашингтон.

До саммита западные СМИ со ссылкой на источники в Госдепе США писали, что в ходе мероприятия Украина может услышать хорошие новости насчет противовоздушной обороны.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ожидает от саммита результаты в вопросе противовоздушной обороны.

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