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Зеленський назвав причину провалу переговорів у Стамбулі на початку війни

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Мирні переговори в Стамбулі в березні 2022 року зазнали невдачі через те, що Володимир Путін вміє розмовляти лише мовою ультиматумів. З того часу нічого не змінилося.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію за підсумками саміту миру в Швейцарії, яка транслювалася в Youtube.

"Бо жодні ультиматуми не є переговорами. З цими ультиматумами Путін приїхав на танку під час вторгнення, оточив нашу столицю, багато регіонів нашої країни окупували, і показали ультиматум", - сказав Зеленський.

За його словами, "потім цих ультиматумів було багато, були різні".

"До речі, нічим не відрізняються від останніх "пропозицій" Путіна. У нього не пропозиції, у нього ультиматуми", - пояснив президент.

Він наголосив, що ультиматуми дають можливість робити паузи. "Мінські угоди були ультиматумом, і був заморожений конфлікт. Йому треба була ця пауза, щоб підготуватися до повномасштабного вторгнення. Тому будь-які ультиматуми для Путіна, це потреба в паузі. Пауза, щоб підготувати своїх військових, натренувати їх. Бо він втратив вже свою натреновану армію", - додав Зеленський.

Нагадаємо, 29 березня 2022 року в Стамбулі відбулась зустріч української та російської делегацій. Переговори зазнали невдачі. Після цього Путін неодноразово заявляв про готовність повернутися до переговорів на своїх умовах та демонстрував проект своїх пропозицій в Стамбулі, які обмежували суверенітет України.

Крім того, Путін перед самітом миру в Швейцарії (15-16 червня) висунув "ультиматум" Україні, вимагаючи залишити області, які Кремль вважає своїми територіями.

За даними опитування КМІС, більшість українців (60%) вважають, що Росія має намір знищити українську націю (34%) або здійснити фізичний геноцид більшості населення (26%).

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