Зеленский назвал причину провала переговоров в Стамбуле в начале войны

Мирные переговоры в Стамбуле в марте 2022 года потерпели неудачу из-за того, что Владимир Путин умеет разговаривать только на языке ультиматумов. С тех пор ничего не изменилось.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по итогам саммита мира в Швейцарии, которая транслировалась в Youtube
"Ведь никакие ультиматумы не являются переговорами. С этими ультиматумами Путин приехал на танке во время вторжения, окружил нашу столицу, многие регионы нашей страны оккупировали, и показали ультиматум", - сказал Зеленский.
По его словам, "потом этих ультиматумов было много, были разные".
"Кстати, ничем не отличаются от последних "предложений" Путина. У него не предложения, у него ультиматумы", - пояснил президент.
Он подчеркнул, что ультиматумы позволяют делать паузы. "Минские соглашения были ультиматумом, и был заморожен конфликт. Ему нужна была эта пауза, чтобы подготовиться к полномасштабному вторжению. Поэтому любые ультиматумы для Путина, это потребность в паузе. Пауза, чтобы подготовить своих военных, натренировать их. Потому что он потерял уже свою натренированную армию", - добавил Зеленский.
Напомним, 29 марта 2022 года в Стамбуле состоялась встреча украинской и российской делегаций. Переговоры потерпели неудачу. После этого Путин неоднократно заявлял о готовности вернуться к переговорам на своих условиях и демонстрировал проект своих предложений в Стамбуле, ограничивающих суверенитет Украины.
Кроме того, Путин перед саммитом мира в Швейцарии (15-16 июня) выдвинул "ультиматум" Украине, требуя оставить области, которые Кремль считает своими территориями.
По данным опроса КМИС, большинство украинцев (60%) считают, что Россия намерена уничтожить украинскую нацию (34%) или осуществить физический геноцид большинства населения (26%).