Помилки ворога - також успіх: Зеленський про ультиматум Путіна перед самітом

Заява Володимира Путіна про територіальні претензії до України - це велика помилка, яка корисна для України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію за підсумками саміту миру в Швейцарії, яка транслювалася в Youtube.

"Мир не потрібен їм, це факт. Мир потрібен всім нам", - сказав він, зазначивши, що конференції у Швейцарії взяли участь країни, де мешкає більшість населення світу.

За його словами, Росія припустилася багатьох трагічних історичних помилок, починаючи з окупації Криму.

Коментуючи заяву Путіна перед самітом Зеленський зазначив, що "також помилка - зривати саміт миру, виходячи з таким меседжем".

"При цьому серйозна помилка, людина, яка пропонує вийти ще з якихось наших територій, які під нашим контролем. Тобто люди, яка хоче закінчити війну, вона може говорити будь-що, навіть про заморожений конфлікт, який нас не влаштовує. Але тут людина абсолютно провокувала весь світ та лякала, говорячи, що не хоче закінчувати війну, а хоче захоплювати території", - додав Зеленський.

Як зазначив президент України "це велика помилка, яка для нас корисна".

"Тут за лаштунками країни говорили, що цим меседжем Путін передав всьому світу, що все, що він до цього говорив про реальне бажання закінчити війну, - помножене на нуль. Це говорили всі країни. Навіть ті, які мають інший погляд. Або мали", сказав Зеленський.