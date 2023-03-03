Зеленський назвав підрозділ, який знищив Су-34 росіян під Єнакієвим

Сьогодні, 3 березня, російський бомбардувальник Су-34 знищили бійці Нікопольського зенітного ракетного полку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"У нас є кого відзначити за успіхи на полі бою. Я дякую бійцям 27-ої Печерської бригади Нацгвардії, які воюють на Донецькому напрямку, вміло знищують ворожу техніку. Я дякую зенітникам Повітряних сил - збили ще один російський бомбардувальник. Нікопольський зенітний ракетний полк, так тримати, воїни", - заявив глава держави.
Зеленський також наголосив, що гідна відсіч ворогові - це передумова для успіху наших оборонних операцій у найближчі місяці.
При цьому, за інформацією повітряного командування "Схід", вартість збитого сьогодні літака окупантів складає 36 мільйонів доларів.
Нагадаємо, сьогодні вдень стало відомо, що українські зенітники сьогодні знищили Су-34 росіян під Єнакієвим, яке знаходиться приблизно за 20 кілометрів від лінії фронту.
Пізніше росЗМІ оприлюднили відео зі збитим бомбардувальником.
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