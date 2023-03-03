Зеленский назвал подразделение, которое уничтожило Су-34 россиян под Енакиево

"У нас есть кого отметить за успехи на поле боя. Я благодарю бойцов 27-ой Печерской бригады Нацгвардии, которые воюют на Донецком направлении, умело уничтожают вражескую технику. Я благодарю зенитчикам Воздушных сил - сбили еще один российский бомбардировщик. Никопольский зенитный ракетный полк, так держать, воины", - заявил глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что достойный отпор врагу - это предпосылка для успеха наших оборонных операций в ближайшие месяцы.

При этом, по информации воздушного командования "Восток", стоимость сбитого сегодня самолета оккупантов составляет 36 миллионов долларов.