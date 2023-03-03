Зеленский назвал подразделение, которое уничтожило Су-34 россиян под Енакиево

Сегодня, 3 марта, российский бомбардировщик Су-34 уничтожили бойцы Никопольского зенитного ракетного полка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"У нас есть кого отметить за успехи на поле боя. Я благодарю бойцов 27-ой Печерской бригады Нацгвардии, которые воюют на Донецком направлении, умело уничтожают вражескую технику. Я благодарю зенитчикам Воздушных сил - сбили еще один российский бомбардировщик. Никопольский зенитный ракетный полк, так держать, воины", - заявил глава государства.
Зеленский также подчеркнул, что достойный отпор врагу - это предпосылка для успеха наших оборонных операций в ближайшие месяцы.
При этом, по информации воздушного командования "Восток", стоимость сбитого сегодня самолета оккупантов составляет 36 миллионов долларов.
Напомним, сегодня днем стало известно, что украинские зенитчики сегодня уничтожили Су-34 россиян под Енакиево, которое находится примерно в 20 километрах от линии фронта.
Позже росСМИ обнародовали видео со сбитым бомбардировщиком.
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