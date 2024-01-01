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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський назвав першочергове завдання на цьому етапі війни з РФ

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його першочерговим завданням на цьому етапі війни з Росією є захист сходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.

"Першочерговим завданням у сухопутній війні буде захист сходу, порятунок цих дуже важливих міст України, сходу і півдня, Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Херсона, Миколаєва, і захист критичної інфраструктури країни", - заявив він. 

Зеленський підкреслив, що швидкість досягнення успіху залежатиме від військової допомоги, яку він отримає від західних партнерів. Він попросив надати Україні Taurus, крилату ракету дальнього радіусу дії німецького виробництва, здатну вибухати глибоко всередині цілі. Це може дозволити Україні зруйнувати Керченський міст вартістю 4 млрд доларів, фактично ізолювавши Кримський півострів від Росії.

"Росія повинна знати, що для нас це військовий об'єкт". Він припускає, що німці - не єдина західна держава, що стоїть на його шляху", - заявив він. 

Зеленський, як і раніше, відкрито говорить про свої цілі на сході та півдні. Заявлена ним стратегічна мета - повернути Україну до її первісних кордонів - не змінилася і не зміниться, але він більше не встановлює тимчасові рамки і не обіцяє, скільки території Україна зможе деокупувати у 2024 році.

Удари по Харкову

Увечері 30 грудня росіяни обстріляли центр Харкова. Пошкоджено готель Kharkiv Palace та житловий будинок. Поліція уточнила, що внаслідок двох хвиль обстрілів у Харкові постраждали 28 людей. Серед них двоє дітей 14 та 16 років та іноземець.

Також окупанти після ракетного терору атакували Харків "Шахедами". Були попадання у центрі міста.

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Війна Росії проти УкраїниВолодимир Зеленський