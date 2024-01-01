Зеленский назвал первоочередную задачу на данном этапе войны с РФ

"Первоочередной задачей в сухопутной войне будет защита востока, спасение этих очень важных городов Украины, востока и юга, Харькова, Днепра, Запорожья, Херсона, Николаева, и защита критической инфраструктуры страны", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что скорость достижения успеха будет зависеть от военной помощи, которую он получит от западных партнеров. Он попросил предоставить Украине Taurus, крылатую ракету дальнего радиуса действия немецкого производства, способную взрываться глубоко внутри цели. Это может позволить Украине разрушить Керченский мост стоимостью 4 млрд долларов, фактически изолировав Крымский полуостров от России.

"Россия должна знать, что для нас это военный объект". Он предполагает, что немцы - не единственная западная держава, стоящая на его пути", - заявил он.

Зеленский по прежнему открыто говорит о своих целях на востоке и юге. Заявленная им стратегическая цель - вернуть Украину к ее первоначальным границам - не изменилась и не изменится, но он больше не устанавливает временные рамки и не обещает, сколько территории Украина сможет деоккупировать в 2024 году.

Удары по Харькову

Вечером 30 декабря россияне обстреляли центр Харькова. Поврежден отель Kharkiv Palace и жилой дом. Полиция уточнила, что в результате двух волн обстрелов в Харькове пострадали 28 человек. Среди них двое детей 14 и 16 лет и иностранец.

Также оккупанты после ракетного террора атаковали Харьков "Шахедами". Были попадания в центре города.

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