У Зеленського зробили заяву про переговори з Росією після звинувачень щодо "брудної бомби"

Попри постійні залякування, Росію вже давно ніхто не боїться, а ось самі росіяни "слабкі боягузи", які хочуть переговорів з Україною, бо це єдиний спосіб "зупинити свій крах". Але скільки б Кремль не займався різного роду шантажем, Україна на переговори не погодиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Росію давно вже ніхто не боїться, бо вони слабкі боягузи, які мріють про переговори, щоб зупинити свій крах. Це бачить весь світ. Переговорів не буде. А все брудне залишиться із РФ в ізоляції, у якій вона обов’язково опиниться", - сказав він.

Єрмак нагадав до яких провокацій та вбивств українців вдавалась Росія, додавши, що цей "брудний шантаж виглядає дуже примітивно".

"Брудні маніпуляції із Запорізькою АЕС, брудні залякування Каховською ГЕС, брудний теракт проти українських військовополонених в Оленівці, а також брудна війна з цивільним населенням і терор після поразок на полі бою…" - перелічив він, назвавши Росію "брудною державою" з "примітивними конструкціями".