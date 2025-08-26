Зеленський назвав перші країни, з якими Україна запровадить множинне громадянство

Першими країнами, з якими Україна запровадить множинне громадянство стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі з представниками Світового конгресу українців.

Президент зазначив, що це крок для ще більшої єдності українців у світі.

"Закон прийнято, найближчим часом уряд ухвалить необхідні нормативні акти. І першими країнами, де застосують норми, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада", - розповів Зеленський.

Закон про множинне громадянство

Нагадаємо, 15 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон про запровадження в Україні інституту множинного громадянства. За певних умов українці зможуть одночасно мати паспорти двох і більше країн.

Документ передбачає, що перелік країн, з якими дозволять множинне громадянство, визначатиметься з урахуванням безпеки та інтересів України.

За словами президента, під час реалізації закону про множинне громадянство Україна передусім укладатиме угоди з країнами, де проживають найбільше українців, а також із державами-партнерами.

"Ми розуміємо, хто найближчі наші друзі - це країни Європейського Союзу, де більшість наших українців, а також це Сполучені Штати Америки", - зазначив глава держави.

Детальніше про закон - у матеріалі РБК-Україна