ua en ru
Вт, 26 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський назвав перші країни, з якими Україна запровадить множинне громадянство

Вівторок 26 серпня 2025 21:26
UA EN RU
Зеленський назвав перші країни, з якими Україна запровадить множинне громадянство Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Першими країнами, з якими Україна запровадить множинне громадянство стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі з представниками Світового конгресу українців.

"Закон прийнято, найближчим часом уряд ухвалить необхідні нормативні акти. І першими країнами, де застосують норми, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада", - розповів Зеленський.

Президент зазначив, що це крок для ще більшої єдності українців у світі.

Закон про множинне громадянство

Нагадаємо, 15 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон про запровадження в Україні інституту множинного громадянства. За певних умов українці зможуть одночасно мати паспорти двох і більше країн.

Документ передбачає, що перелік країн, з якими дозволять множинне громадянство, визначатиметься з урахуванням безпеки та інтересів України.

За словами президента, під час реалізації закону про множинне громадянство Україна передусім укладатиме угоди з країнами, де проживають найбільше українців, а також із державами-партнерами.

"Ми розуміємо, хто найближчі наші друзі - це країни Європейського Союзу, де більшість наших українців, а також це Сполучені Штати Америки", - зазначив глава держави.

Детальніше про закон - у матеріалі РБК-Україна

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський
Новини
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: Кабмін ухвалить зміни вже сьогодні
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: Кабмін ухвалить зміни вже сьогодні
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили