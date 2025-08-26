ua en ru
Зеленский назвал первые страны, с которыми Украина введет множественное гражданство

Вторник 26 августа 2025 21:26
Зеленский назвал первые страны, с которыми Украина введет множественное гражданство Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Первыми странами, с которыми Украина введет множественное гражданство станут Германия, Польша, Чехия, США и Канада.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время встречи с представителями Всемирного конгресса украинцев.

"Закон принят, в ближайшее время правительство примет необходимые нормативные акты. И первыми странами, где применят нормы, станут Германия, Польша, Чехия, США и Канада", - рассказал Зеленский.

Президент отметил, что это шаг для еще большего единства украинцев в мире.

Закон о множественном гражданстве

Напомним, 15 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении в Украине института множественного гражданства. При определенных условиях украинцы смогут одновременно иметь паспорта двух и более стран.

Документ предусматривает, что перечень стран, с которыми позволят множественное гражданство, будет определяться с учетом безопасности и интересов Украины.

По словам президента, при реализации закона о множественном гражданстве Украина в первую очередь будет заключать соглашения со странами, где проживает больше всего украинцев, а также с государствами-партнерами.

"Мы понимаем, кто ближайшие наши друзья - это страны Европейского Союза, где большинство наших украинцев, а также это Соединенные Штаты Америки", - отметил глава государства.

Подробнее о законе - в материале РБК-Украина

