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Зеленский назвал области, в которых самая сложная ситуация с электричеством и водоснабжением

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Украина, Четверг 24 ноября 2022 22:49
Зеленский назвал области, в которых самая сложная ситуация с электричеством и водоснабжением Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине целый день продолжаются восстановительные работы, однако по состоянию на вечер еще в 15 областях страны есть проблемы с водоснабжением и электричеством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Сложнее всего - Киевская, Кировоградская, Днепропетровская, Львовская, Полтавская и Харьковская области. Но вместе с подачей электричества на критическую инфраструктуру даем и водоснабжение и тепло", - заявил президент.

По его словам, ситуация с электричеством остается сложной почти во всех регионах. Но все же понемногу удается отойти от блекаута – каждый час возвращается питание новым и новым потребителям.

"Сложнее всего пока в столице и 15 областях: Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Франковская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая. Проблемы есть также и в других регионах", - добавил. президент.

Зеленский отметил, что уже развернуто 4362 "Пунктов несокрушимости" в большинстве регионов страны. Украинцев призывают при необходимости посещать их и помогать людям, которые самостоятельно не могут добраться до них.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Киеве будут свет давать на 2-3 часа до увеличения объема производимой электроэнергии АЭС и ТЭС.

Ранее сообщалось, что 70% жилищного фонда Киева находятся в режиме аварийного отключения электроэнергии.

В обесточенных районах Киева для уведомления о воздушной тревоге задействуют громкоговорители.

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