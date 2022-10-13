Зеленський назвав найжорстокіший напрямок фронту

Бахмутський напрямок в Донецькій області і досі залишається одним з найжорстокіших на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

За його словами, цей напрямок і досі один з найжорстокіших на фронті. Зеленський подякував кожному і кожній, хто захищає там наші позиції, наносить відчутні удари по окупантам.

"Хочу відзнати бійців 5-го окремого штурмового полку Сухопутних військ, 1-го окремого батальйону морської піхоти і батальйон четвертої бригади Національної гвардії України за вмілі та героїчні дії при обороні на Бахмутському напрямку", - заявив президент.

Нагадаємо, що російським військам необхідно продемонструвати хоч якийсь успіх у війні проти України. Вони наполегливо намагаються взяти Бахмут силами ПВК "Вагнера" та випущених із в'язниць ув'язнених.

Також, за даними британської розвідки , Україна активізувала свої наступальні операції на північному сході країни. Частини просуваються як мінімум на двох напрямках на схід від річок Оскол та Сіверський Донець, де групувалися сили ЗСУ після попереднього наступу на початку вересня.

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