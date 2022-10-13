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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский назвал самое жестокое направление фронта

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Бахмутское направление в Донецкой области до сих пор остается одним из самых жестоких на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Хочу отметить бойцов 5-го отдельного штурмового полка Сухопутных войск, 1-го отдельного батальона морской пехоты и батальон четвертой бригады Национальной гвардии Украины за умелые и героические действия при обороне на Бахмутском направлении", - заявил президент.

По его словам, это направление до сих пор одно из самых жестоких на фронте. Зеленский поблагодарил каждого и каждого, кто защищает там наши позиции, наносит ощутимые удары по оккупантам.

Напомним, что российским войскам необходимо продемонстрировать хоть какой-нибудь успех в войне против Украины. Они настойчиво пытаются взять Бахмут силами ППК "Вагнера" и заключенных из тюрем.

Также, по данным британской разведки, Украина активизировала свои наступательные операции на северо-востоке страны. Части продвигаются как минимум по двум направлениям к востоку от рек Оскол и Северский Донец, где группировались силы ВСУ после предварительного наступления в начале сентября.

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Владимир ЗеленскийДонецкая областьВойна в Украине