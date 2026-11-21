Перша леді США Меланія Трамп висловила сподівання, що Україна та Росія зможуть домовитися про нове припинення вогню до Різдва 25 рудня. За її словами, цього можна досягти досить швидко, якщо обидві сторони будуть готові до такого кроку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першої леді США у ефірі Fox News.

Відповідаючи на запитання про своє різдвяне бажання, Меланія Трамп спочатку сказала, що хотіла б миру в усьому світі. Водночас окремо наголосила на необхідності нового перемир'я між Україною та Росією.

"Звичайно, це мир у всьому світі. Але насамперед я дуже хотіла б, щоб було більше припинень вогню. Ми могли б зробити це дуже швидко, якщо Україна та Росія будуть готові. Переговори вже тривають, тож, можливо, до Різдва у нас буде ще одне припинення вогню", - сказала перша леді США.

Яке перемир'я раніше організувала Меланія Трамп

Заява Меланії пролунала після того, як на початку листопада за її участі вдалося організувати тимчасове припинення вогню в окупованих Олешках Херсонської області.

Тоді організували шестиденну гуманітарну паузу, яка тривала з 27 жовтня до 1 листопада. Вона дала змогу доставити жителям гуманітарну допомогу та евакуювати майже 800 людей.

Перша леді США розповіла, що особисто брала участь у кожному етапі підготовки домовленостей. Зокрема, вона працювала над питаннями розмінування, маршрутами евакуації, доступом до лікарень, транспортом і медичними ресурсами.

"Як ви знаєте, ми досягли великого успіху. Я брала участь у кожній деталі. І я дуже рада, що 800 людей вдалося врятувати", - зазначила Меланія Трамп.

За її словами, серед евакуйованих було багато літніх людей і дітей. Вона висловила сподівання, що тепер вони зможуть провести Різдво в теплих домівках, маючи їжу та ліки.