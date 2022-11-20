Зеленський назвав напрямки, де ЗСУ просуваються і де ведуть найважчі бої

Українські військові ведуть найважчі бої у Донецькій області, хоча в останній день інтенсивність атак дещо знизилася.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.
"Найбільш жорсткі бої, як і раніше, в Донецькій області. Хоча атаки цієї доби менші - через погіршення погоди, кількість російських обстрілів залишається, на жаль, надзвичайно великою", - зазначив Зеленський.
За його словами, у Луганській області ЗСУ потроху і з боями просуваються. Зранку на сході зафіксовано майже 400 обстрілів.
"Південь – тримаємо оборону, послідовно, дуже прораховано знищуємо потенціал окупантів. Дякую кожному та кожній, хто тримає позиції та хто допомагає нашим силам оборони", - додав глава держави.
Раніше ми писали, що ЗСУ відбили атаки окупантів у районі Білогорівки Луганської області, а також біля Спірного, Яківлі та Бахмута Донецької області.
Також повідомлялося, що українські військові вразили місця зосередження живої сили російських окупантів у Запорізькій області. Противник зазнав значних втрат.
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