Зеленський назвав напрямки, де ЗСУ просуваються і де ведуть найважчі бої

Українські військові ведуть найважчі бої у Донецькій області, хоча в останній день інтенсивність атак дещо знизилася.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

"Найбільш жорсткі бої, як і раніше, в Донецькій області. Хоча атаки цієї доби менші - через погіршення погоди, кількість російських обстрілів залишається, на жаль, надзвичайно великою", - зазначив Зеленський.

За його словами, у Луганській області ЗСУ потроху і з боями просуваються. Зранку на сході зафіксовано майже 400 обстрілів.

"Південь – тримаємо оборону, послідовно, дуже прораховано знищуємо потенціал окупантів. Дякую кожному та кожній, хто тримає позиції та хто допомагає нашим силам оборони", - додав глава держави.