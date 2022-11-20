ЗСУ відбили атаки окупантів у Луганській області та ударили по ППО ворога, - Генштаб

ЗСУ відбили атаки окупантів у районі Білогорівки Луганської області, а також біля Спірного, Яковлівки та Бахмута Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Протягом поточної доби противник завдав двох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міста Куп'янськ і зробив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація залишається без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію РФ проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Літаки повітряно-космічних сил збройних сил Російської Федерації майже щодня здійснюють польоти у повітряному просторі республіки Білорусь. Літак Міг-31К, що піднімається з аеродрому Мачуліщі, є носієм гіперзвукових ракет "Кинжал", здатних вражати об'єкти на всій території України. Саме тому ми змушені так часто оголошувати повітряну тривогу у всіх сферах нашої держави.

У прикордонних районах Брянської та Курської областей окупанти продовжують утримувати окремі підрозділи своїх військ.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріл по районах населених пунктів Дворічна, Огірцеве, Стариця та Чайківка Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник веде оборону на захоплених рубежах, здійснює обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, зокрема в районах населених пунктів Крохмальне та Табаївка Харківської області; Новоселівське, Макіївка, Майданчик та Невське в Луганській області та Берестові Донецької області.

На Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямах противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснює обстріл з танків і всього спектру артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам'янське, Веселе, Времівка, Вугледар, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Роздолівка, Парасковіївка, Соледар та Спірне.

На Запорізькому напрямку окупанти бороняться. Від артилерійського вогню противника постраждали райони населених пунктів Вишетарасівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Новопілля, Оріхів та Червоне Запорізької області.

На Криворізькому та Херсонському напрямках супротивник веде позиційну оборону, удосконалить фортифікаційне обладнання. Вів вогонь з танків, ствольної та реактивної артилерії районами населених пунктів Антонівка, Новокаїри, Понятівка, Токарівка та міста Херсон.

У Каховському районі російські окупанти продовжують займатися мародерством та пограбуваннями. Місцевих мешканців позбавляють особистих автомобілів, мотоциклів та навіть велосипедів.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, до міської лікарні Скадовська на Херсонщину привезли близько 100 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ.

За уточненою інформацією, підтверджено вогневе враження за місцями зосередження живої сили противника 19 листопада. У районах населених пунктів Пологи, Кам'янка та Енергодар Запорізької області загарбники втратили понад 100 людей пораненими. Також ліквідовано близько 20 одиниць військової техніки різних типів та 2 склади боєприпасів. Крім того, знищено колону ворожої техніки поблизу населеного пункту Сиротине Луганської області.

Українська авіація протягом поточної доби завдала по ворогові 6 ударів: 3 по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 – по позиціях зенітних ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони в цей же час вразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, район зосередження особового складу та техніки, а також два інші важливі об'єкти окупантів.