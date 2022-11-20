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Зеленский назвал направления, где ВСУ продвигаются и где ведут самые тяжелые бои

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные ведут наиболее тяжелые бои в Донецкой области, хотя в последний день интенсивность атак несколько снизилась.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Наиболее жесткие бои по-прежнему в Донецкой области. Хотя атаки в эти сутки меньше – из-за ухудшения погоды, количество российских обстрелов остается, к сожалению, чрезвычайно большим", - отметил Зеленский.

По его словам, в Луганской области ВСУ понемногу и с боями продвигаются. С утра на востоке зафиксировано почти 400 обстрелов.

" Юг – держим оборону, последовательно, очень просчитано уничтожаем потенциал оккупантов. Спасибо каждому и каждой, кто держит позиции и кто помогает нашим силам обороны", - добавил глава государства.

Ранее мы писали, что ВСУ отразили атаки оккупантов в районе Белогоровки Луганской области, а также около Спорного, Яковлевки и Бахмута Донецкой области.

Также сообщалось, что украинские военные поразили места сосредоточения живой силы российских оккупантов в Запорожской области. Противник понес значительные потери.

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