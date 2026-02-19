Зеленський назвав місце наступних мирних переговорів щодо України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступний раунд мирних переговорів знову відбудеться у Швейцарії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для британського журналіста Пірса Моргана.
Під час бесіди глава держави сказав, що вважає гарним той факт, що переговори відбулися саме у Швейцарії.
"Я завжди говорю про це з повагою до Близького Сходу та інших країн, але вважаю, що якщо війна в Європі, то і місце потрібно шукати тут. І європейці мають відчувати, що це агресія проти нас і проти Європи", - пояснив президент.
Також Зеленський анонсував, що четвертий раунд переговорів буде теж у Швейцарії, але детальніша інформація стане відома після повернення делегації України.
"Ви згадали наступну зустріч. Я хочу підкреслити, що наступна зустріч також буде у Швейцарії. Це інформація, якою я володію на сьогодні. Звичайно, наша група повернеться і в мене буде більш детальна інформація, ніж зараз у телефоні", - повідомив глава держави.
Нагадаємо, 17-18 лютого у швейцарській Женеві відбувся третій раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією.
Після зустрічі в українському МЗС анонсували, що Україна і РФ домовилися про наступний раунд переговорів. Глава російської делегації Володимир Мединський теж підтвердив це, сказавши, що зустріч буде "скоро".
Президент Володимир Зеленський у себе в соцмережах повідомив, що хотів би новий раунд переговорів із РФ до кінця лютого. При цьому він зазначив, що переговори вже могли б вийти на фінальний етап, але Москва намагається їх затягнути.
До речі, в інтерв'ю Пірсу Моргану Зеленський розповів, що за підсумками переговорів у Женеві є просування за військовим напрямком, але за політичним (питання Донбасу) - у кожної зі сторони різні позиції.