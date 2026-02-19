UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Зеленський назвав місце наступних мирних переговорів щодо України

Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступний раунд мирних переговорів знову відбудеться у Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для британського журналіста Пірса Моргана.

Читайте також: Чи дійшли згоди Україна і РФ у Женеві: ексклюзивні деталі зустрічі і роль Мединського

Під час бесіди глава держави сказав, що вважає гарним той факт, що переговори відбулися саме у Швейцарії.

"Я завжди говорю про це з повагою до Близького Сходу та інших країн, але вважаю, що якщо війна в Європі, то і місце потрібно шукати тут. І європейці мають відчувати, що це агресія проти нас і проти Європи", - пояснив президент.

Також Зеленський анонсував, що четвертий раунд переговорів буде теж у Швейцарії, але детальніша інформація стане відома після повернення делегації України.

"Ви згадали наступну зустріч. Я хочу підкреслити, що наступна зустріч також буде у Швейцарії. Це інформація, якою я володію на сьогодні. Звичайно, наша група повернеться і в мене буде більш детальна інформація, ніж зараз у телефоні", - повідомив глава держави.

Мирні переговори

Нагадаємо, 17-18 лютого у швейцарській Женеві відбувся третій раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією.

Після зустрічі в українському МЗС анонсували, що Україна і РФ домовилися про наступний раунд переговорів. Глава російської делегації Володимир Мединський теж підтвердив це, сказавши, що зустріч буде "скоро".

Президент Володимир Зеленський у себе в соцмережах повідомив, що хотів би новий раунд переговорів із РФ до кінця лютого. При цьому він зазначив, що переговори вже могли б вийти на фінальний етап, але Москва намагається їх затягнути.

До речі, в інтерв'ю Пірсу Моргану Зеленський розповів, що за підсумками переговорів у Женеві є просування за військовим напрямком, але за політичним (питання Донбасу) - у кожної зі сторони різні позиції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мирні переговориРосійська ФедераціяВолодимир ЗеленськийШвейцаріяВійна в Україні