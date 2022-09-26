ua ru
Вт, 27 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський назвав мету ЗСУ номер один

Новость на русском →
Київ, Понеділок 26 вересня 2022 23:03
Зеленський назвав мету ЗСУ номер один Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні мета номер один Збройних сил України знаходиться у Донецькій області. Українські військові роблять усе, аби стримати активність окупантів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Там зараз наша мета номер один, оскільки і для окупантів Донбас - все ще мета номер один", - наголосив президент України.

За його словами, влад у постійному робочому режимі працює над забезпеченням воїнів зброєю та боєприпасами.

"Всі активні дії українських військових мають бути синхронізовані з використанням високоточної зброї. Це один із основних пріоритетів", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що українські військові сьогодні відбили всі атаки на фронті та знищили три склади окупантів. Російські війська зосередили сили на захопленні Донецької області та намагалися зірвати наступ ЗСУ на окремих напрямках.

Також повідомлялося, що минулої доби ЗСУ знищили 500 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже понад 57 тисяч військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Донбас Вторгнення Росії до України
NEWS
Актуальна карта бойових дій в Україні: що змінилося на фронтах
Актуальна карта бойових дій в Україні: що змінилося на фронтах
DAILY
Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни