Зеленський назвав мету ЗСУ номер один

Сьогодні мета номер один Збройних сил України знаходиться у Донецькій області. Українські військові роблять усе, аби стримати активність окупантів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

"Там зараз наша мета номер один, оскільки і для окупантів Донбас - все ще мета номер один", - наголосив президент України.

За його словами, влад у постійному робочому режимі працює над забезпеченням воїнів зброєю та боєприпасами.

"Всі активні дії українських військових мають бути синхронізовані з використанням високоточної зброї. Це один із основних пріоритетів", - зазначив Зеленський.