Зеленський назвав мету ЗСУ номер один
Сьогодні мета номер один Збройних сил України знаходиться у Донецькій області. Українські військові роблять усе, аби стримати активність окупантів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.
"Там зараз наша мета номер один, оскільки і для окупантів Донбас - все ще мета номер один", - наголосив президент України.
За його словами, влад у постійному робочому режимі працює над забезпеченням воїнів зброєю та боєприпасами.
"Всі активні дії українських військових мають бути синхронізовані з використанням високоточної зброї. Це один із основних пріоритетів", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, що українські військові сьогодні відбили всі атаки на фронті та знищили три склади окупантів. Російські війська зосередили сили на захопленні Донецької області та намагалися зірвати наступ ЗСУ на окремих напрямках.
Також повідомлялося, що минулої доби ЗСУ знищили 500 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже понад 57 тисяч військових.
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