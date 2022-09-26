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Зеленский назвал цель ВСУ номер один

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Київ, Понедельник 26 сентября 2022 23:03
Зеленский назвал цель ВСУ номер один Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Сегодня цель номер один Вооруженных сил Украины находится в Донецкой области. Украинские военные делают все, чтобы сдержать активность оккупантов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Там сейчас наша цель номер один, поскольку и для оккупантов Донбасс - все еще цель номер один", - подчеркнул президент Украины.

По его словам, власти в постоянном рабочем режиме работают над обеспечением воинов оружием и боеприпасами.

"Все активные действия украинских военных должны быть синхронизированы с использованием высокоточного оружия. Это один из основных приоритетов", - отметил Зеленский.

Напомним, что украинские военные сегодня отбили все атаки на фронте и уничтожили три склады оккупантов. Российские войска сосредоточили силы на захвате Донецкой области и пытались сорвать наступление ВСУ на отдельных направлениях.

Также сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ уничтожили 500 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже более 57 тысяч военных.

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