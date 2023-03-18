Зеленський назвав мету вчорашньої розмови з чиновниками Пентагону та Білого дому

"Відбулася розмова між Україною та США в розширеному оборонному форматі. З боку України були міністр оборони, Головком, командувачі оперативних напрямків – це генерали Сирський і Тарнавський, командувач Повітряних сил, керівник Офісу. Я приєднався до цієї розмови", - заявив Зеленський.

Він повідомив, що мета України очевидна - це посилення наших воїнів.

Під час перемовин політики також обговорили нові рішення для того, щоб Україна була здатною проводити активні дії та захищатися від російського терору, відновлювати реальну безпеку.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував нові санкції РНБО.

"Ці рішення будуть", - наголосив президент.

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