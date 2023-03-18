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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський назвав мету вчорашньої розмови з чиновниками Пентагону та Білого дому

Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook com navy mil gov ua)
Автор: Каріна Левицька

Основною метою переговорів між Україною та США було посилення обороноздатності.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Відбулася розмова між Україною та США в розширеному оборонному форматі. З боку України були міністр оборони, Головком, командувачі оперативних напрямків – це генерали Сирський і Тарнавський, командувач Повітряних сил, керівник Офісу. Я приєднався до цієї розмови", - заявив Зеленський.

Він повідомив, що мета України очевидна - це посилення наших воїнів.

Під час перемовин політики також обговорили нові рішення для того, щоб Україна була здатною проводити активні дії та захищатися від російського терору, відновлювати реальну безпеку.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував нові санкції РНБО.

"Ці рішення будуть", - наголосив президент.

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Війна Росії проти України