Зеленский назвал цель вчерашнего разговора с чиновниками Пентагона и Белого дома

"Состоялся разговор между Украиной и США в расширенном оборонном формате. Со стороны Украины были министр обороны, Главком, командующие оперативными направлениями - это генералы Сырский и Тарновский, командующий Воздушными силами, руководитель Офиса. Я присоединился к этому разговору", - заявил Зеленский.

Он сообщил, что цель Украины очевидна - это усиление наших воинов.

В ходе переговоров политики также обсудили новые решения для того, чтобы Украина была способна проводить активные действия и защищаться от российского террора, восстанавливать реальную безопасность.

"Эти решения будут", - подчеркнул президент.

Напомним, Зеленский прокомментировал новые санкции СНБО.

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