Зеленський назвав країни, які США розглядають для моніторингу "енергетичного перемир'я"

Сполучені Штати Америки проведуть консультації з Саудівською Аравію, Туреччиною та деякими європейськими країнами щодо їх готовності проводити моніторинг "енергетичного перемир'я" між Україною та Росією.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу.

"Після домовленостей наших на другій зустрічі в Саудівській Аравії з командою США я чітко сказав Рустему Умєрову по телефону, що у мене виникає одне питання, хто здійснює моніторинг", - сказав Зеленський.

На його думку, це ключове з урахуванням трагічного досвіду України щодо будь-яких домовленості з Росією.

"Нам стало відомо, що американська сторона проведе консультації всередині своєму, далі проведе консультації як з Саудівською Аравію, так і з Туреччиною, і також з деякими європейськими країнами щодо їх готовності проводити моніторинг. Я не знаю результатів цих розмов, поки що американські партнери нам про це не сказали, але вони це озвучили, і ми їм озвучили, що без моніторингу працювати не буде", - розповів президент.

Він зазначив, що в України є свій моніторинг і "ми чітко говоримо, де Росія порушила свої зобовязання перед американською стороною".

"Тому що у них були свої розмови, і американська сторона передала нам, що з моменту публікації цього документу, який був під час другої зустрічі в Саудівській Аравії, з цього моменту наступає домовленість. І навіть в цьому різниця в позиціях США і росіян. Росіяни кажуть про 18 березня, начебто якихось їх домовленостей з Америкою, забуваючи, що війна не у них з Америкою, а проти України", - додав Зеленський.

Президент також розповів, що сьогодні він попросив міністра оборони України Рустема Умєрова передати контактерам із США всі докази зриву зобов'язань, які на себе брали Сполучені Штати як гарантер і медіатор.

"Поки немає інших третіх країн, які будуть відповідати за моніторинг для нас, контактер - Сполучені Штати. Умєров візьме все від ДСНС, МВС, енергетиків, від нашої протиповітряної оборони та прокоментує це американській стороні. А також порушить питання, що я як президент звертаю увагу української сторони на те, що треба вирішити питання моніторингу", - зазначив Зеленський.

Водночас президент додав, що трішки дивно виглядало, коли росіяни з американцями пропонували Саудівську Аравію для моніторингу енергетики.

"При всій повазі до лідера Саудівської Аравії, у мене дуже хороші відносини з принцом, але вони не можуть моніторити енергетику у нас. Бо засоби, бо розвідка, бо відповідні професійні енергетики - я думаю, у них точно немає, принаймні в Україні у них немає. Я був здивований цією пропозицією", - пояснив він.

А те, що однією з країн, яка може моніторити безпеку в Чорному морі, може бути Туреччина, на думку Зеленського, цілком логічно.

"Ми завжди говорили, що моніторити можуть США, британці, французи, плюс країни Чорноморського узбережжя - і румуни, і болгари, це для нас абсолютно зрозуміло. Я не бачу проблем, якщо є бажання", - додав глава держави.