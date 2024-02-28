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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський назвав країни, які будуть під загрозою, якщо дати Росії паузу

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Якщо Росії дати паузу у війні, то під загрозою опиняться країни, де Кремль може набути миттєвого "ефекту успіху". Тому главі Кремля Володимиру Путіну не можна дати "політично вижити".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час прес-конференції з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою.

За його словами, Росія робить висновки щодо помилок, які робила в Україні і вона буде дестабілізувати і далі, якщо їй дати паузи, якщо їй дати можливість вижити в агресії проти України.

"Якщо дати політично вижити Путіну, Росія тоді буде використовувати іншу тактику. Вона буде робити вплив на ті країни, де вона може отримати одразу ефект успіху. А це значить, країни менші, а тому під загрозою, я впевнений, і балтійські держави, і Молдова, і балканські держави, всюди, де Радянський союз мав присутність", - сказав він.

Також Зеленський наголосив, що Росія "не проковтнула Україну, вона не змогла".

"Я вдячний вашим державам всьому світові, те, що вони допомогли Україні бути міцною. І зараз треба не робити пауз, а посилювати Україну. Тому що Росія точно на цьому не зупиниться", - констатував український лідер.

Візит Зеленського до Албанії

Президент України Володимир Зеленський прибув до Албанії незадовго до півночі 28 лютого на саміт "Україна - Південно-Східна Європа", який відбудеться в цей ж день.

Це перший візит Зеленського до Тірани, який відбувся всього за кілька днів після двох років після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Детальніше - у матеріалі.

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Володимир ЗеленськийАлбания