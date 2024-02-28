Зеленский назвал страны, которые будут под угрозой, если дать России паузу

По его словам, Россия делает выводы относительно ошибок, которые делала в Украине и она будет дестабилизировать и дальше, если ей дать паузы, если ей дать возможность выжить в агрессии против Украины.

"Если дать политически выжить Путину, Россия тогда будет использовать другую тактику. Она будет оказывать влияние на те страны, где она может получить сразу эффект успеха. А это значит, страны меньше, а потому под угрозой, я уверен, и балтийские государства, и Молдова, и балканские государства, повсюду, где Советский союз имел присутствие", - сказал он.

Также Зеленский подчеркнул, что Россия "не проглотила Украину, она не смогла".

"Я благодарен вашим государствам всему миру, то, что они помогли Украине быть крепкой. И сейчас нужно не делать пауз, а усиливать Украину. Потому что Россия точно на этом не остановится", - констатировал украинский лидер.

Визит Зеленского в Албанию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Албанию незадолго до полуночи 28 февраля на саммит "Украина - Юго-Восточная Европа", который состоится в этот же день.

Это первый визит Зеленского в Тирану, который состоялся всего через несколько дней после двух лет после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Подробнее - в материале.