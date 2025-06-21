Зеленський назвав країни, де запустять виробництво зброї для України

Україна веде переговори щодо запуску оборонного виробництва для нашої країни за кордоном. З низкою європейських країн вже є домовленості.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його розмову з журналістами 20 червня.
"Данія - номер один. Є позитивні домовленості з Норвегією, з Німеччиною і після останньої моєї зустрічі в Канаді, напевно, з Британією. Є сигнал від Литви, вони дуже хочуть. Тут ще важливо, що ми говоримо з приватним сектором", - розповів глава держави.
Зеленський поінформував, що в цьому році Україна знайшла в ОПК 43 млрд доларів. Зокрема, це гроші, які йдуть на підтримку і фінансування українського ОПК.
"На наступний рік, в принципі, є такий сигнал нашим партнерам, ми хочемо спробувати вийти на 0,25% від ВВП тієї чи іншої країни партнера на підтримку безпеки, підтримку ОПК України. А це значить, в принципі, і підтримка європейців", - пояснив президент.
Він підкреслив, що Україна є частиною безпеки Європи. Тому українська сторона хоче, щоб на наш оборонно-промисловий комплекс, на внутрішнє виробництво - виділяли 0,25% від ВВП тієї чи іншої держави-партнера.
Нагадаємо, тиждень тому Зеленський заявив, що сьогодні Україна має можливість виробляти зброю на суму близько 30 млрд доларів на рік. При цьому зазначив, що виробнича потужність використовується лише на 60%.
Також президент учора розповів, що українські оборонні підприємства вже нарощують обсяги виробництва дронів-перехоплювачів.
"Окремо працюємо і щодо дронів-перехоплювачів, які мають збільшити захист від "Шахедів". Кілька наших вітчизняних підприємств - а відповідно, видів дронів - дають результати", - повідомив Зеленський.
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