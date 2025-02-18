Зеленский назвал компромисс, на который никогда не пойдет ради мирного соглашения

Украина выступает за установление мира, основанное на предоставлении Киеву гарантий безопасности. При это территориальная целостность Украины не обсуждается.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Анкаре, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AР .

"Как страна мы хотим мира, мы стремимся к тому, чтобы война завершилась. Но, конечно, мы хотим, чтобы окончание этой войны было основано на предоставлении определенных гарантий безопасности. Мы хотим, чтобы эти гарантии безопасности были предоставлены со стороны Соединенных Штатов, Европейского союза и всей Европы, включая Турцию", - сказал он.

При этом президент подчеркнул, что Украина никогда не пойдет на компромисс относительно территориальной целостности страны.

Глава государства отметил, что "не может действовать вопреки Конституции Украины". "Мы никогда, никогда не признаем наши территории, временно оккупированные Россией, частью России. Они являются частью Украины", - подчеркнул украинский лидер.

При этом Зеленский отметил, что в Киеве "предпочли бы вернуть оккупированные Россией украинские территории дипломатическим путем". "Потому что мы не хотим терять наших людей, люди - это самое большое богатство", - пояснил президент.

Обращаясь "ко всем посредническим сторонам, россиянам, американцам и европейцам", Зеленский подчеркнул, что Украина "хочет разрешить конфликт дипломатическим путем, без кровопролития, но никогда не поступится своей территориальной целостностью и суверенитетом".

Встреча с Эрдоганом

Зеленский сообщил, что эти вопросы будут обсуждаться в ходе его переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава государства отметил, что ранее он уже проводил "ориентированные на результат" переговоры с Эрдоганом. Он напомнил о посреднических усилиях Анкары.

Акцентировав помощь Турции в обмене пленными, Зеленский указал, что вопросы "возвращения украинцев домой" и "продовольственной безопасности" имеют важное значение для Украины.

"Благодаря усилиям Турции мы смогли создать продовольственный коридор, но из-за действий России работа этого коридора был нарушена, и люди по всему миру, особенно те, кто нуждается в этом продовольствии, не смогли его получить", -сказал Зеленский.

Украинский лидер выразил благодарность всем странам, вносящим вклад в обеспечение продовольственной безопасности. Отметив, что в страны Африки и Сирию отправляются тонны продовольствия, Зеленский подчеркнул важность осуществления продовольственных поставок из Украины.