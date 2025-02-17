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Захоплене не повернуть: Лавров виключив повернення територій України перед переговорами з США

Україна, Понеділок 17 лютого 2025 14:47
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Захоплене не повернуть: Лавров виключив повернення територій України перед переговорами з США Фото: Лавров розширює життєвий простір для жителів Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виключив територіальні поступки Україні, виклавши жорстку позицію напередодні переговорів із командою президента США Дональда Трампа в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Трамп заявив після телефонної розмови з Путіним минулого тижня, що дві сторони почнуть переговори, спрямовані на припинення війни проти України.

Джерело Reuters, знайоме з позицією Кремля, повідомило, що Путін серйозно налаштований укласти угоду, але не за будь-яку ціну.

Кремль заявив, що Лавров і Юрій Ушаков, радник Кремля із зовнішньої політики, який також був послом у Вашингтоні, зустрінуться з офіційними особами США, зокрема з держсекретарем Марко Рубіо, у Саудівській Аравії.

Лавров заявив, що не йтиметься про територіальні поступки Україні, близько 20% території якої контролюють російські війська.

"Територіальні поступки території, яка зараз називається Україною, були зроблені радянським керівництвом під час утворення СРСР", - заявив Лавров.

Минулого тижня Сполучені Штати шокували європейських лідерів, заявивши, що місце України не в НАТО, що повернення до кордонів, що існували до 2014 року, нереальне і що Європа не братиме участі в переговорах із Росією та Україною.

Лавров заявив, що не бачить ролі Європи за столом переговорів: "Якщо вони збираються придумати якісь хитрі ідеї про заморожування конфлікту таким чином, а самі... мають на увазі продовження війни, то навіщо їх запрошувати?"

Раніше спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що поступки Росії мають стосуватися територій, а також зменшення або відмова від використання військ у майбутньому. Келлог не бере участі в переговорах у Саудівській Аравії, які розпочнуться 18 лютого.

Нагадаємо, абсолютна більшість жителів Росії (78%) підтримують війну проти України. При цьому 70% схвалили б негайне припинення війни, однак за умови збереження захоплених територій України. У разі відходу з окупованих територій завершення війни підтримали б тільки 30% опитаних.

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