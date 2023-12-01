Зеленський назвав кількість задокументованих воєнних злочинів росіян в Україні

Наразі вже було задокументовано понад 110 тисяч порушень російськими загарбниками законів та звичаїв війни на території України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку глави держави.

Президент наголосив на важливості фіксації воєнних злочинів окупантів для подальшого судового переслідування та покарання.

"Зібрати належну доказову базу всіх тих звірств, які вчиняють росіяни на нашій землі, - це дуже відповідальна та історично вагома робота. Я дякую всім, хто її здійснює", - сказав він.

Зеленський також зазначив, що дуже важливих результатів було досягнуто у співпраці органів прокуратури України з Міжнародним кримінальним судом. Зокрема, після відкриття у Києві Офісу МКС українські фахівці "можуть у щоденному форматі" працювати разом із міжнародними експертами.

"Також відзначу відкриття в Нідерландах - в Гаазі - Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України", - розповів глава держави.

Зеленський додав, що це спільна і копітка робота з координування та збереження доказів проти російських злочинців для судових процесів, що обов'язково відбулися.

"Дуже важливо, що органи прокуратури України оперативно працюють щодо всіх актів терору, обстрілів і знущань, які Росія здійснила й продовжує здійснювати в різних українських регіонах", - наголошує президент.

За словами Зеленського, оперативно встановлюються особи відповідальні за злочинні накази і в росармії, і в політичному середовищі. Також розслідуються випадки викрадення та незаконної депортації українських дітей окупантами.

"Вже є ордери на арешт Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.) й інших, хто відповідальний за всю цю повномасштабну злочинну операцію", - нагадав він.

Воєнні злочини РФ в Україні

Під час повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ регулярно скоює воєнні злочини. Ряд країн Заходу засуджували Кремль за це та пообіцяли покарати всіх причетних до скоєння злочинів.

Нещодавно слідча комісія Організації Об'єднаних Націй заявила, що знайшла додаткові докази російської військової агресії та воєнних злочинів в Україні, включаючи зґвалтування та депортацію дітей до РФ.

Також повідомлялося, що Сполучені Штати Америки нададуть 1 мільйон доларів Міжнародному центру розслідування злочинів агресії проти України, створеного в Гаазі.

Додамо, що днями Європол створив нову оперативну групу (OTF) для надання допомоги у розслідуванні воєнних злочинів в Україні.