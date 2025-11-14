Зеленський назвав кількість українців, які отримають "зимову тисячу"

Що відомо про "Зимову підтримку"

Раніше стало відомо, що українці, починаючи з 15 листопада, зможуть подавати заявки на отримання тисячі гривень від держави.

Після опрацювання заявки в застосунку "Дія" кошти надійдуть на картку "Національний кешбек". У разі подання заявки в "Укрпошті" кошти надійдуть на спеціальний рахунок. "Зимову тисячу" можна буде витратити до 30 червня 2026 року.

Витратити кошти можна буде на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони.

Мета "зимової підтримки" – охопити якомога ширше коло людей підтримкою від держави напередодні зими, допомогти заплатити комунальні платежі та закрити базові потреби.

Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики Денис Улютін заявив про те, що близько 10 мільйонів українців зможуть отримати зимову допомогу від держави в розмірі 1 тисячі гривень.

Ще 6500 гривень зможуть отримати вразливі категорії громадян. Йдеться про самотніх пенсіонерів і не тільки.