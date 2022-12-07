Зеленский назвал количество населенных пунктов, которые освободили с начала вторжения РФ
Вооруженные силы Украины уже освободили 1888 населенных пунктов от российской оккупации. Однако почти столько же находятся под временным контролем РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"24 февраля Россия начала против нас тотальную войну. И это война на выживание. Сотни наших городов и сел просто сожжены дотла из-за российских ударов", - заявил Зеленский.
По словам президента, 1888 населенных пунктов ВСУ уже удалось освободить от оккупации. Однако еще почти столько украинских городов и сел остаются под контролем России.
"Это значит, что сейчас на поле боя в Украине решается судьба миллионов людей. Миллионы, которые могут быть спасены", - добавил президент.
Зеленский объяснил, что Украина не имеет права оставить ни одного человека в российской оккупации. Также нельзя оставлять украинцев в российских фильтрационных лагерях, где пропали без вести тысячи, на российской территории, куда были силой депортированы сотни тысяч украинцев. Однако глава государства уверяет, что Украина сможет их освободить и в этом наша надежда.
Напомним, что освобождение Кинбурнской косы от оккупантов в первую очередь означает безопасность Николаевской области и конкретно Очаковской общины, постоянно под вражескими обстрелами.
Уже в начале зимы ВСУ могут вернуть временно оккупированный Крым. Война между Украиной и Россией, возможно, завершится к концу весны.
Украинские военные не намерены прекращать освобождение Украины от оккупантов и пытаться заморозить конфликт.
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