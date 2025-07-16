Зеленський назвав, хто очолить "Укроборонпром" і чим займатиметься Умєров

Зеленський пояснив, що стратегічні галузі промисловості, за які раніше відповідав Мінстратегпром, тепер будуть керуватися через Міністерство оборони. Досвід Сметаніна тим часом знову потрібен на посаді "Укроборонпрома".

"Завдання дуже конкретне, чітке. Зараз української зброї на фронті, в усіх наших операціях – близько 40 %. Це вже значно більше українського виробництва зброї, ніж будь-коли за час незалежності нашої держави. Обсяги дійсно великі. Але потрібно більше", - зазначив президент.

Зеленський додав, що потрібно більше можливостей "виштовхнути" війну на територію Росії. Російський народ повинен відчути, що вони зробили, коли почали війну, та яка справжня ціна відмови російського диктатора Володимира Путіна від мирної угоди.

"Ми маємо досягти рівня 50 % української зброї за перші шість місяців роботи нового уряду, збільшуючи наше власне виробництво. Впевнений: можна це реалізувати, але непросто", - запевнив президент.

Також Зеленський трохи торкнувся того, чим буде займатися після нового призначення Умєров. Президент обтічно зазначив, що це буде "допомога на міжнародному треку".

"Рустем Умеров допомагатиме, зокрема, на міжнародному треку – усіма домовленостями, а також необхідною координацією", - відзначив Зеленський.