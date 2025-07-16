Зеленський назвав головну відмінність Байдена і Трампа щодо війни в Україні

Трамп намагається завершити війну в Україні

Ще до початку президентської кампанії на вибори 2024 року Дональд Трамп обіцяв швидко завершити війну в Україні, зазначаючи, що може зробити це за 100 днів після обрання.

Також Трамп не припиняє критикувати адміністрацію Байдена за те, що вона не змогла швидко припинити війну, наголошуючи, що якби він був президентом, то війна б не почалась.

Тривалий час Трамп беззаперечно запевняв, що він має зв'язки з російським диктатором Володимиром Путіним та зможе на нього вплину, однак вже цього місяця, він висловив розчарування в діях Путіна, заявивши, що російський диктатор не готовий до компромісів і що конфлікт триватиме довше, ніж очікувалося.

Днями президент США заявив, що готується відправка 17 систем Patriot до України. За його словами, деякі з цих систем прибудуть протягом декількох днів.

Також, за його згоди, США і НАТО сьогодні уклали угоду, яка передбачає відправлення американської зброї в Україну коштом європейських країн.

Ба більше, Трамп попередив, що якщо протягом 50 днів не буде досягнуто домовленостей між Росією та Україною, Сполучені Штати запровадять нові вторинні мита.

Детальніше про зміни у ставленні Трампа до Путіна та Росії та чи допоможуть його погрози зупинити війну - читайте у нашому авторському матеріалі.

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